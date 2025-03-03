Царьград ФОТО: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agecy/Globallookpress Бывший инспектор специальной комиссии ООН Скотт Риттер и политкомментатор Иен Майлс Чонг высказали своё мнение касательно недавнего заявления Владимира Путина о редкоземельных элементах на новых территориях.
Сделка России и США. Кое-кто в Америке "хочет танцевать" и кричит "вау!"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вера курьянова
Мы за дружбу и сотрудничество с пользой для России, вражда никому не нужна, сколько можно жить в антагонизме, мир тесен и нормальные люди за добрососедство.
Ответить
15 час.
Михалыч
Полезные ископаемые - народное добро и перед заключением с США каких-либо договоров нужно принять решение, заинтересовывающего каждого россиянина в этом: получать дивиденды должны не олигархи, а каждый россиянин.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии