В Камеруне прошла жеребьевка Кубка африканских наций

Стали известны результаты жеребьевки Кубка африканских наций, который пройдет зимой 2021 года. Так, действующий победитель турнира – сборная Алжира оказалась в группе Е и сыграет с командами Сьера-Леоне, Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара.