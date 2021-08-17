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В Камеруне прошла жеребьевка Кубка африканских наций

Стали известны результаты жеребьевки Кубка африканских наций, который пройдет зимой 2021 года. Так, действующий победитель турнира – сборная Алжира оказалась в группе Е и сыграет с командами Сьера-Леоне, Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара.

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