Александр Дубинский: Украина окажет влияние на выборы в США

Приобретя от президента вирус нелегитимности, Верховная Рада отправилась на каникулы. Предполагаю, что числа до 15-го августа – до даты конференции Демпартии США, которая вопреки логике, остается единственной путеводной звездой для Офисе Пезидента.
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