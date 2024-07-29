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Александр Дубинский: Украина окажет влияние на выборы в США

Александр Дубинский: Украина окажет влияние на выборы в США

Приобретя от президента вирус нелегитимности, Верховная Рада отправилась на каникулы. Предполагаю, что числа до 15-го августа – до даты конференции Демпартии США, которая вопреки логике, остается единственной путеводной звездой для Офисе Пезидента.

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