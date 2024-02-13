Сергей Лазарев рассказал, куда увез детей

Певец Сергей Лазарев поделился фото с подросшими наследниками. Сергей Лазарев сделал перерыв в напряженном рабочем графике и улетел в отпуск вместе с детьми, с которыми последний раз отдыхал в прошлом году.
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