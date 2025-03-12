Белый дом: Трамп в Вашингтоне поставил Зеленского на место

Global Look Press/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos В ходе встречи в Вашингтоне 28 февраля президент США Дональд Трамп поставил главу киевского режима Владимира Зеленского на место, указав, что Вашингтон серьезно настроен на завершение украинского конфликта.
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