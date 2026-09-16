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Татар-информ

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На дне Казанки Водоканал ремонтирует трубу, которую прорвало

На дне Казанки Водоканал ремонтирует трубу, которую прорвало

На участке трубы, лежащей на дне Казанки зафиксирована утечка, сообщает Казанский Водоканал. На месте уже работают технические специалисты, место прорыва установлено.

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