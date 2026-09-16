На дне Казанки Водоканал ремонтирует трубу, которую прорвало

На участке трубы, лежащей на дне Казанки зафиксирована утечка, сообщает Казанский Водоканал. На месте уже работают технические специалисты, место прорыва установлено.
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