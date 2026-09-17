Киев ждут тяжелейшие испытания?

Столица Украины может столкнуться с «абсолютным адом» этой зимой, — утверждают западные СМИ. Российские удары по энергетике и другим важнейшим инфраструктурным объектам могут оставить Киев без электричества, отопления, воды и стабильной работы канализации.
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