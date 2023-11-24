Салехардская команда «IT-cube» участвует во Всероссийском хакатоне по программированию

Сегодня в Верхней Пышме стартует Всероссийский хакатон «Учусь. Создаю. Программирую. Будущее». На соревнованиях будут выступать талантливые участники - Артем Марков и Мир Керимбаев - под руководством педагога дополнительного образования Фасиковой Альфии.