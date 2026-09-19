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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🍂 Бабье лето в регионе продлится до начала октября

🍂 Бабье лето в регионе продлится до начала октября. Синоптики прогнозируют погожие деньки с температурой выше +20ºС вплоть до 2 октября.

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