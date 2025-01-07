В Петербурге в среду испортится погода и пойдет мокрый снег

В Санкт-Петербурге в среду ожидается ухудшение погодных условий, связанных с мокрым снегом. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу горожан предупредили, что в среду на улицах города будет мокро и скользко.
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