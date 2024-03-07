Как в СССР называлась война с Гитлером до 1945 года

Термин «Великая Отечественная война» кажется сегодня вполне логичным и понятным. Причем, он как бы разграничивает войну СССР с Германией и ее сателлитами от многочисленных других кампаний и боестолкновений, объединенных общим термином «Вторая мировая война».
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