Врач Симбирцева: Сигареты отнимают у женщин больше минут жизни, чем у мужчин

Британские эксперты поделились результатами нового исследования. Ученые из Оксфорда, проведя несколько исследований, одно из которых длилось полвека, узнали подробности о пагубном влиянии курения на здоровье людей.
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