Президент «Сьона» о зарплате Миранчука: «Антон сделал большие уступки. Сумму, которую ему предлагал «Зенит», мы бы не перебили»

Об этом рассказал президент швейцарского клуба Кристиан Константин. – Вы знали, какая зарплата была у Антона Миранчука в «Локомотиве»? – Да, мне сказали, какая у него была зарплата в «Локомотиве», но не буду ее озвучивать.