В Арктический совет входят восемь заполярных государств: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США, а также еще шесть организаций, представляющих коренные народы региона.
Север — новое поле битвы: США хотят отобрать у России арктическое лидерство
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
"США хотят отобрать" - вот это и есть сама суть идеи кукловодов, обозначаемая понятием экспансия. но хрен им в сумку! обломится! ибо дуализм, - Россия нужна этому мiру, без неё опять и снова всё рухнет в Содом, собственно многое уже сделано, заново придут "ануннаки" и сотрут очередную цивилизацию, как опять же неудавшийся опыт. и так раз за разом на протяжении миллионов лет. археологи откапывают артефакты, мозги кипят, - как?!, - а на дворе очередной эксперимент в надежде, что человечество сможет... апокалипсис это, о чем у предков, или просто стерли ластиком, - не суть. важно правильно понимать, что единство и борьба противоположностей вечна. так этот мiр устроен. таковы условия эксперимента. есть любовь, есть и ненависть, есть добро, есть и зло... нам отведена роль игроков, выбирающих свободно сторону бытия - мы "про" или мы "контра". и идеального ничего нет. индуизм оперирует понятием абсолют, но в их понимании это некие знания, к которым можно прикоснуться путем практик духовных и телесных. но что из этого? - ну прикоснулись, ну увидели или просто поняли, что и там есть крайние варианты на выбор, далее что?.. и боги разные, и ангелы разные, и мы все "в оттенках серого", - нового ничего. возвращаясь к теме, - кукловоды, идущие по головам к глобальной власти через унасекомление цивилизации, это один земной край "географии", Россия с её "глубинным народом" (В.Сурков) и базовыми ценностями - другой край. всё остальное в этом мiре между. но у каждого есть право и свобода выбора!..
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12 час.
Алексей Горшков
Арктику мы, по-моему,вообще недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ...Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА,связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать Суэцкий канал,и ему подобные просто "сдуются" сами, потеряв клиентов! Особо хотелось бы напомнить о чуть ли не освистываемой в хрущёвские, перестроечные и "святые 90-е" годы т.н. "дороге в никуда" - железной дороге ВДОЛЬ Севморпути. Если показать проект мало-мальски соображающему военному - он скажет: "Да это же элементарная РОКАДА" !!! Если кто не в курсе - рокадные дороги идут вдоль линии фронта для лучшего его снабжения. Севморпуть - конечно, не фронт (хотя - как знать...), но в нормальном, бесперебойном, снабжении - естественно нуждается! Сталинское руководство СССР, только что выигравшее тяжелейшую войну, это понимало и не жалело средств для строительства такой дороги. А пришёл Хрущев - работу в этом направлении не только прекратил, но и саму идею ОБОСРАЛ ЖИДКО, назвав её "бесполезным прожектом кровавого Сталина"! Кто может быть против разумного стратегически важного объекта? Только ВРАГ ГОСУДАРСТВА !!! Естественно дорогу забросили, она стала "дорогой в никуда", и разновсяческие "рукопожатные" публицисты любили приводить в качестве доказательств кровавости режима Сталина изображения заброшенной и обветшалой дороги, упирающейся в тайгу! Сейчас,вроде бы,об Арктике вспомнили - даже воздушные десанты туда высаживать стали - НО НЕ ПОЗДНО ЛИ ?!
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7 час.
Алексей Горшков
Вы серьёзно? Ваши слова можно истолковать так: "Плохая дорога - препятствий мало"!
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7 час.
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