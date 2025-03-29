Север — новое поле битвы: США хотят отобрать у России арктическое лидерство

СК

Сергей Ковалев

"США хотят отобрать" - вот это и есть сама суть идеи кукловодов, обозначаемая понятием экспансия. но хрен им в сумку! обломится! ибо дуализм, - Россия нужна этому мiру, без неё опять и снова всё рухнет в Содом, собственно многое уже сделано, заново придут "ануннаки" и сотрут очередную цивилизацию, как опять же неудавшийся опыт. и так раз за разом на протяжении миллионов лет. археологи откапывают артефакты, мозги кипят, - как?!, - а на дворе очередной эксперимент в надежде, что человечество сможет... апокалипсис это, о чем у предков, или просто стерли ластиком, - не суть. важно правильно понимать, что единство и борьба противоположностей вечна. так этот мiр устроен. таковы условия эксперимента. есть любовь, есть и ненависть, есть добро, есть и зло... нам отведена роль игроков, выбирающих свободно сторону бытия - мы "про" или мы "контра". и идеального ничего нет. индуизм оперирует понятием абсолют, но в их понимании это некие знания, к которым можно прикоснуться путем практик духовных и телесных. но что из этого? - ну прикоснулись, ну увидели или просто поняли, что и там есть крайние варианты на выбор, далее что?.. и боги разные, и ангелы разные, и мы все "в оттенках серого", - нового ничего. возвращаясь к теме, - кукловоды, идущие по головам к глобальной власти через унасекомление цивилизации, это один земной край "географии", Россия с её "глубинным народом" (В.Сурков) и базовыми ценностями - другой край. всё остальное в этом мiре между. но у каждого есть право и свобода выбора!..