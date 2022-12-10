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Эмилиано Мартинес назвал Матеу Лаоса худшим с отрывом судьей ЧМ-2022: «Он добавил 10 минут. Хотел, чтобы Аргентина сыграла вничью»

Эмилиано Мартинес назвал Матеу Лаоса худшим с отрывом судьей ЧМ-2022: «Он добавил 10 минут. Хотел, чтобы Аргентина сыграла вничью»

Эмилиано Мартинес оценил судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 пен.). Вратарь сборной Аргентинцы высказался об арбитре Антонио Матеу Лаосе.

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