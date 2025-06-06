Болеем за Павла Попова, почтальона Дурновского отделения почты 👏👏👏 СЕГОДНЯ состоится церемония награждения конкурса «Земский почтальон».
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Болеем за Павла Попова, почтальона Дурновского отделения почты 👏👏👏 СЕГОДНЯ состоится церемония награждения конкурса «Земский почтальон».