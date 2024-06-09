В ФАО ООН спрогнозировали ухудшение ситуации с продовольствием в 17 странах

Еще 17 государств могут столкнуться с ухудшением ситуации с продовольствием. Об этом 9 июня заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).