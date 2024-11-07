Внешняя торговля Армении выросла на 73%

ЕРЕВАН (ИА Реалист). $23,7 млрд составил внешнеторговый оборот Армении за 9 месяцев 2024 года. Как сообщили в Национальном статистическом комитете республики, рост показателя составил 73,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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