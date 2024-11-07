ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не надо врать!Англикосы только врут!The Guardian: Тра...
  • Анатолий Рябенко
    Чем выше становится культурный уровень цивилизации тем меньше рождаемость. Это проверено на ряде стран и временных пе...В Китае стремител...
  • Геннадий Бережнов
    Сложно понять решения Ирана, которого и до этого Израиль постоянно доставал и в Сирии, Ираке и где возможно. Однако и...У «Хизбаллы» новы...

Внешняя торговля Армении выросла на 73%

Внешняя торговля Армении выросла на 73%

ЕРЕВАН (ИА Реалист). $23,7 млрд составил внешнеторговый оборот Армении за 9 месяцев 2024 года. Как сообщили в Национальном статистическом комитете республики, рост показателя составил 73,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх