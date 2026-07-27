ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

11 подписчиков

Семейный фестиваль «Лица» прошел в парке 850-летия Москвы

Семейный фестиваль «Лица» прошел в парке 850-летия Москвы

В парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы состоялся семейный фестиваль «Лица», организованный участниками молодежных советов, активистами одноименного сообщества и победителями конкурса «Лица района».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии