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Царьград

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Мишустин: Суверенные медицинские технологии укрепляют Россию

Мишустин: Суверенные медицинские технологии укрепляют Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с директором "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым подчеркнул важность суверенных решений в медицинских технологиях, назвав вклад компании значимым для России.

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