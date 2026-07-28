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Сяо Годун сделал максимальный сенчури-брейк 147 в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Сяо Годун сделал максимальный сенчури-брейк 147 в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Сяо Годун оформил свой четвертый максимум 147 в 1/8 финала пригласительного турнира Shanghai Masters 2026, сообщает WST Сяо Годун (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд Сяо Годун сделал четвертый в карьере максимум 147 в 1/8 финала против Нила Робертсона на престижном турнире Шанхай Мастерс 2026.

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