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Вечерний Новосибирск

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Яркую комету 10P/Tempel 2 смогут увидеть новосибирцы в ночном небе

Яркую комету 10P/Tempel 2 смогут увидеть новосибирцы в ночном небе

В начале августа комета 10P/Tempel 2 достигнет максимума блеска, который составит около 8 величины. В целом комета будет лучше видна во второй половине ночи, а поскольку это периодическая комета, для которой не ожидается близкого прохода рядом с Солнцем, она скорее всего будет выглядеть как сферический туманный объект с небольшим хвостом.

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