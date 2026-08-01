Яркую комету 10P/Tempel 2 смогут увидеть новосибирцы в ночном небе

В начале августа комета 10P/Tempel 2 достигнет максимума блеска, который составит около 8 величины. В целом комета будет лучше видна во второй половине ночи, а поскольку это периодическая комета, для которой не ожидается близкого прохода рядом с Солнцем, она скорее всего будет выглядеть как сферический туманный объект с небольшим хвостом.