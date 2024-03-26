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«Человеческий поступок». Захарова о минуте молчания на матче Франция – Чили из-за теракта в «Крокусе»

Товарищеский матч в Марселе начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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