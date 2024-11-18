Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сократил отставание до 30 голов от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.