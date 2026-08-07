Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В чём цель войны на Украине

Текст  недели. Орфография и  пунктуация автора в  основном  сохранена.Многих беспокоит вопрос, в чём цель СВО?, в особенности территориальная цель, мол, до куда мы будем воевать? где остановимся?Политическая цель ЛЮБОЙ войны, в конечном итоге, это обеспечение своей безопасности и, в том же по сути контексте, наилучших условий своего развития.

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