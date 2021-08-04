О русских "костях" в горле НАТО: Их три, и все на "К"

Сергей ЕО русских "костях" в горле НАТО: Их три, и все на "К" Заслуженный журналист России, полковник в отставке Виктор Баранец очень точно описал нынешнее состояние мировой геополитики.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор СлинчукАдрес НАТО знает куда идти?АНГЕЛ АНГЕЛА какая геополитика по отношению к Российскому народу??? Ну если сама власть которую народ не выбирал, а нанятые гарантом конституции ворье кто в этом виноват???? Кто их нанял тот за это и несет ответственность... Если они разворовывают и не несут за это ответственность, значит в этом заинтересован гарант конституции... Это ОПГ в государственном масштабе...mars_z СупруновКакие Вы все нытики!!! Да если бы не президент В.В. Путин, России уже к 2010 году не было!!! А Вы все ворье, ворье!!! А почему Вы не говорите о Горбачеве, о Ельцине, которые один развалил СССР, а второй все распродал и отдал всю Российскую промышленность и полезные ископаемые наглосаксам!!! А вот В.В. Путин сейчас потихоньку все забирает, собирает и множит, так ему нужно говорить спасибо и в ноги кланяться, а Вы ворье, да ворье!!! Хотелось бы посмотреть чтобы Вы сделали в такой ситуации или остатки разбазарил, либо сбежал, захватив с собою казну России!!! Так что таким умникам молчать и помогать президенту восстанавливать страну Россия!!!Владимир СмирновНе ставь телегу перед конем! ВВП получил от АЛКАША разграбленную, разобщенную и разворованную страну! Плюс к этому еще и пистолет у виска, чтобы делал во внутренней политике (читай - экономике) то, что ему укажут настоящие власть предержащие и ГосОПГ 90-х! А внешней политикой ему разрешили "побаловаться"!!!Белых ВладимирВы кто такой, уйебан!? Мразь, 90-е забыли, утырок!?БОБорис ОсиповМПМихаил ПантюхинНам, России, т. е. народу, как показывает история не страшен враг из вне, самый главный враг РОССИИ это "троянский конь"! А сколько их в России-Матушке сосчитать не то, что трудно, но почти невозможно (яне про навального, по-моему это проститутка), Ведь если что, то это они эти "кони" врата ворогу открывать будут!Комментировать
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