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Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном». У него 40 очков в 58 играх – новый личный рекорд

Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном». У него 40 очков в 58 играх – новый личный рекорд

Александр Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном». Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:8).

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