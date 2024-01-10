Маленький британец уснул и потерял возможность двигаться и говорить

Джуд Кейл – обычный десятилетний мальчишка из Боббинга, графство Кент, Великобритания. И по совместительству медицинский феномен, поскольку происходящее с ним, как сообщает Metro, никто не может объяснить.
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