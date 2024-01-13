Касаткина уступила в финале турнира в Аделаиде

Дарья Касаткина в финале турнира в Аделаиде уступила Елене Остапенко. В Аделаиде завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором 15-я ракетка мира Дарья Касаткина встречалась с 12-й ракеткой мирового рейтинга Еленой Остапенко.
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