США могут потопить иранский корабль управления IRIS Behshad в Аденском заливе

Будни мужчин. Все что нам интересно

Одним из вариантов ответа на атаку американской военной базы в Иордании может стать уничтожение корабля управления IRIS Behshad ВМС Ирана и судов обеспечения, которые сейчас действуют в Аденском заливе и обеспечивают хуситов разведывательной информацией.