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Между гуманностью и безопасностью: что делать с заполонившими Алтай медведями

Между гуманностью и безопасностью: что делать с заполонившими Алтай медведями

После трагедии в Артыбаше, когда ночью 19 августа медведь убил 29-летнюю туристку, Минприроды Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу хищника, чтобы отконтролировать популяцию этих животных и обезопасить население.

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