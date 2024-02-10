Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Миллионы американцев готовы взяться за вилы после интервью Путина

Миллионы американцев готовы взяться за вилы после интервью Путина

Несмотря на попытки американских главных СМИ преувеличить незначимость интервью с президентом России, статистика говорит сама за себя: интервью Путина для американского журналиста Такера Карлсона побило все возможные рекорды просмотров.

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