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Пленный: ВСУ за убийство российского военного платят 250 тыс. гривен

Пленный: ВСУ за убийство российского военного платят 250 тыс. гривен

Автоматчик пограничной бригады ВСУ Игорь Друсенко рассказал, сколько платит командование ВСУ за убийство и взятие в плен российского солдата.

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