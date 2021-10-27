Роскомнадзор предложил запретить бранную лексику в онлайн-кинотеатрах

В Роскомнадзоре предложили запретить использование ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщил в беседе с "Интерфаксом" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.