Зеленский поручил разведке уточнить у США будущее помощи Украине

Владимир Зеленский поручил главе Минобороны, руководителям украинских разведслужб и внешнеполитическому ведомству связаться с США и получить у Вашингтона официальные данные о будущем военной помощи Украине.
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