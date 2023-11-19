Майя Санду призывает жителей сел и городов принять участие в голосовании

Президент Молдовы Майя Санду призывает жителей сел и городов, где проходит второй тур выборов, прийти на избирательные участки Сегодня в 273 селах и городах страны пройдут выборы примаров во втором туре всеобщих местных выборов.
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