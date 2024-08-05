АВРА: Россия останется в лидерах мировых производителей свинины и куриного мяса

Россия останется в топ-5 мировых производителей свинины и куриного мяса по итогам 2024 года, нарастив выпуск относительно 2023 года, говорится в презентации Бразильской ассоциации животного белка (АВРА), представленной на пресс-конференции в преддверии Международной торговой выставки животного белка (SIAVS 2024).