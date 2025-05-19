В ночном ДТП из 7 погибших пассажиров микроавтобуса трое – астраханцы

Троих пострадавших на трассе Р-22 «Каспий» доставили в Александро-Мариинскую больницу. Как уже ПУНКТ-А сообщал, сегодня ночью на федеральной трассе Р-22 вблизи границ Астраханской области (на территории Юстинского района Калмыкии, вблизи поселка Цаган Аман) произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовой автофуры.
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