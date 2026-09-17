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Как выглядят подросшие дети Александра Овечкина — жена хоккеиста показала редкое фото

Как выглядят подросшие дети Александра Овечкина — жена хоккеиста показала редкое фото

Сегодня спортсмену исполнился 41 год Александр Овечкин и Анастасия Шубская, фото: соцсетиСегодня российскому хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли 2018 и капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполняется 41 год.

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