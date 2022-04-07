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«Все, везде и сразу»: независимое американское кино в России

«Все, везде и сразу»: независимое американское кино в России

Кадр из фильма «Все, везде и сразу» предоставлен российским прокатчиком Уже то, что это американское кино наши зрители смогут увидеть совершенно легально и на большом экране свидетельствует, что фильм создан независимыми (во всех планах) авторами.

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