Meta* запустила ИИ-генератор изображений, который может использовать чужие фото из Instagram*

Muse Image бесплатно создаёт картинки и редактирует снимки, но функция с изображениями публичных профилей уже вызвала вопросы о конфиденциальностиMeta* представила Muse Image — новый генератор изображений на основе искусственного интеллекта, созданный подразделением Superintelligence Labs.
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