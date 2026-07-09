Meta* запустила ИИ-генератор изображений, который может использовать чужие фото из Instagram*

Muse Image бесплатно создаёт картинки и редактирует снимки, но функция с изображениями публичных профилей уже вызвала вопросы о конфиденциальностиMeta* представила Muse Image — новый генератор изображений на основе искусственного интеллекта, созданный подразделением Superintelligence Labs.