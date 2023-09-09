ВС РФ снова уничтожили Challenger 2

Александр Батт Неразумно России заниматься перемалыванием на Украине БЕСКОНЕЧНОГО потока западного вооружения и наемников. Надо создать дополнительную группировку войск и взять под контроль всю западную границу Украины с Европой для перекрытия поставок натовского оружия хотя бы на пару недель, чтобы у ВСУ закончились боеприпасы. Тогда они вынуждены будут сдаться. Сделать это можно захватом десантами пропускных пунктов, с последующим расширением плацдармов вдоль всей границы. Или (и). Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича. Тогда ВСУ по его приказу с удовольствием вернутся в казармы. А с нацистами разберется украинская полиция и прокуратура.

В Василий Если хохлы сдадутся, это не помешает им стать потом партизанами и гадить из-подтишка. Может просто стоит задача перебить их как можно больше в их "контрнаступах"?