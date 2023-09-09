Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации вновь уничтожили британский танк Challenger 2 на данном направлении фронта.
ВС РФ снова уничтожили Challenger 2
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Александр Батт
Неразумно России заниматься перемалыванием на Украине БЕСКОНЕЧНОГО потока западного вооружения и наемников. Надо создать дополнительную группировку войск и взять под контроль всю западную границу Украины с Европой для перекрытия поставок натовского оружия хотя бы на пару недель, чтобы у ВСУ закончились боеприпасы. Тогда они вынуждены будут сдаться. Сделать это можно захватом десантами пропускных пунктов, с последующим расширением плацдармов вдоль всей границы. Или (и). Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича. Тогда ВСУ по его приказу с удовольствием вернутся в казармы. А с нацистами разберется украинская полиция и прокуратура.
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4 час.
В
Василий
Если хохлы сдадутся, это не помешает им стать потом партизанами и гадить из-подтишка. Может просто стоит задача перебить их как можно больше в их "контрнаступах"?
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2 час.
Александр Макеев
Десантная операция чревата большими потерями российских воздушных сил и живой силы. Поэтому не десант, а два встречных наземных удара - с севера и с юго-востока. Но там давно подготовлены рубежи обороны. Обширные минные поля и прочие прелести. Остаётся продолжать систематически, эженощно и ежедневно перемалывать живую силу и военную технику иностранных и украинских нацистов. Не забывая про систематические глубокие комбинированные удары ракетами и БПЛА по важным объектам нацистов. Просто надо усилить эти действия в 3-4 раза.
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1 час.
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