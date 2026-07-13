Отменены рейсы Калининград-Калуга из-за закрытия неба

Авиасообщение закрыто с раннего утра 12 июля, поэтому рейсы Калининград - Калуга - Калининград отмененыМеждународный аэропорт Калуга сообщил об отмене авиарейсов Д2501 и Д2502 Калининград - Калуга - Калининград.
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