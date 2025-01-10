В Петербурге пожилой учительнице помогли получить более 400 тысяч рублей зарплаты

Долг перед преподавателем копился с 2018 года Приставы взыскали задолженность по зарплате в пользу 64-летней учительницы математики частной школы: долг перед преподавателем копился с 2018 года, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.