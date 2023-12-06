В США завели пластинку о том, что помощь Украине – это вливания в американскую экономику

Конфликт на Украине, может, и несёт смерть людям, но зато он обеспечивает прибыли компании Boeing! Вот главный посыл сторонников бессрочной помощи Украине в её боевых действиях против России, пишет американский онлайн-журнал The Federalist.
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