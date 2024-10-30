Евгений Куйвашев в три раза увеличил подъемные молодым медикам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении в три раза единовременного пособия на обзаведение хозяйством выпускникам медицинских вузов и колледжей, которые устроились работать в государственные больницы.
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