Не только о футболе

859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    а этот боксер Усик, он всегда выглядел как из фильма "вечера на хуторе близ диканьки"?Дзюба уехал в Тур...
  • Лена Мисько
    А мог бы до сих пор шпиле интенсив в России ставить... От добра добра не ищутАНОНС ФУТБОЛЬНОГО...
  • Лена Мисько
    Эх, у Сандро все как-то не весело в Германии с Гертой. Уже 4 матча без побед. Психует, получает желтые...АНОНС ФУТБОЛЬНОГО...

Дзюба уехал в Турцию, Каземиро готов перейти в «МЮ», Газизова могут позвать в «Локо», у «Торпедо» новые президент и тренер, Роналду не нужен «Боруссии», «Формула-1» не вернется в Россию и другие новости

Дзюба уехал в Турцию, Каземиро готов перейти в «МЮ», Газизова могут позвать в «Локо», у «Торпедо» новые президент и тренер, Роналду не нужен «Боруссии», «Формула-1» не вернется в Россию и другие новости

Доброе утро! Начинаем пятницу с дайджеста ☀️ 1. Дзюба нашел новый клуб – форвард заключил контракт с турецким «Адана Демирспор».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх