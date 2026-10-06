«Военная хунта или гражданская администрация»: кто будет править Украиной после Зеленского

Что будет с властью на Украине после Зеленского? Этим вопросом в своём телеграм-канале «Политджойстик» задаётся российский политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
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