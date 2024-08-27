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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Стараюсь молчать, если не работаю". Интервью с известным шахматным комментатором

"Стараюсь молчать, если не работаю". Интервью с известным шахматным комментатором

Георгий Кастаньеда приехал в Барнаул и стал "голосом" суперфиналов чемпионата России Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин проходят в Алтайском крае с 16 по 29 августа.

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