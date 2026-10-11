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Американский интернет-провайдер Cable One столкнулся с препятствием при покупке Vyve Broadband

Американский интернет-провайдер Cable One столкнулся с препятствием при покупке Vyve Broadband

Американская телекоммуникационная компания Cable One планирует выкупить оставшиеся 55% компании Mega Broadband Investments Holdings, работающей под брендом Vyve Broadband, за $480 млн.

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